Eine 95-Jahre alte Anwohnerin in Rüppurr erhielt am Donnerstagmorgen einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma. Er sagte, ihr Dach sei kaputt. Der Anrufer bot an, noch am gleichen Tag vorbeizukommen und ihr Dach zu reparieren. Der Seniorin kam dieser Anruf merkwürdig vor, weshalb sie ihren Sohn informierte, der schließlich die Polizei verständigte. Die Polizei warnt aus diesem Anlass eindringlich vor solchen schnellen Geschäften und Arbeitsaufträgen. Wer einen Anruf von so genannten Dachdeckerhaien erhält, soll die Polizei informieren.