Rund 40.000 Studierende zählt die Fächerstadt an ihren insgesamt neun Hochschulen. Und besonders Erstsemester suchen zum beginnenden Wintersemester auf dem ohnehin schon knappen Wohnungsmarkt eine Wohnung, eine Wohngemeinschaft oder ein Zimmer. In den Wohnheimen in Karlsruhe gibt es dafür rund 4400 Zimmer für alle Studierenden.

Im Moment sind die Wohnheime noch nicht voll belegt, doch die Erfahrung zeigt: Es wird nicht reichen. Mit der Wohnraumkampagne „Dach gesucht!“ machen das Karlsruher Wissenschaftsbüro und das Studierendenwerk seit 2012 zum Start eines Semesters auf den Wohnraumbedarf junger Studierender und Auszubildender aufmerksam. Denn auch die Privatzimmervermittlung des Studierendenwerks, pro Jahr etwa 3000 Zimmer, kommt laut einer Mitteilung des Studierendenwerkes zu Stoßzeiten schnell an ihre Grenzen. Wie sich in diesem Jahr die Situation zum Semesterstart entwickeln wird, ist allerdings wegen der Corona-Pandemie nicht abzusehen.

Vermieter gesucht

Um potenzielle Vermieter zu erreichen und für die Problematik zu sensibilisieren, werden im Rahmen der diesjährigen Wohnraumkampagne 7000 „Dach gesucht!“-Taschen und Informationsplakate an über 30 Karlsruher Apotheken verteilt. Im Zentrum der Kampagne steht die kostenlose Zimmervermittlungs-Hotline 0721 6909192 des Studierendenwerkes. An diese Nummer können sich potenzielle Vermieter wenden, um freie Zimmer zu melden. Aber nicht nur Wohnungen sind gesucht, auch leerstehende Kinderzimmer, ungenutzte Arbeits- oder Gästezimmer sowie anderer unbenutzter Wohnraum können sowohl über die Hotline als auch online (www.dachgesucht.de) angemeldet werden. Auch „Wohnen mit Hilfe“ wäre möglich. In diesem Fall wird ein Quadratmeter Wohnraum für eine Stunde Hilfe im Monat angeboten. Dabei müssen die Zimmer nicht für die nächsten fünf Jahre an Studierende oder Auszubildende vermietet werden. Helfen würde auch eine Vermietung für eine Übergangszeit, denn wohnt man erstmal in einer Stadt, findet sich auch leichter eine feste Wohnung als von außerhalb.

Info

Telefon: 0721 6909912; Internet: www.dachgesucht.de; https://www.facebook.com/dachgesucht.