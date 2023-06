Innovativ arbeiten und sich sonst um fast nichts kümmern: In der Alten Dampfschreinerei in der Karlsruher Südweststadt werden seit einem Jahr im renovierten alten Gemäuer die Bedürfnisse der heutigen Arbeitswelt erfüllt.

Im Coworking-Space „Steamwork“ stehen insgesamt 130 Coworking-Plätze zur Verfügung. Zusammen mit weiteren räumlichen Möglichkeiten wird auf rund 1000 Quadratmetern auf drei Etagen eine professionelle und inspirierende Arbeitsumgebung geboten. Mancher kreative Kopf kommt dort auf zukunftsträchtige Lösungen. Hinter dem Coworking-Space steht die Firma „GoodSpaces GmbH“, die außer in Karlsruhe Coworking-Angebote in Baden-Baden, Heidelberg, Mannheim und Speyer betreibt. In der Fächerstadt nun seit einem Jahr im historischen Gemäuer der alten Dampfschreinerei.

Die Kunden wählen sich ihr Arbeitsumfeld genau so aus, wie sie es für ihre Arbeit benötigen: Alleine in aller Ruhe in einem eigenen Büro, in einem Raum mit anderen, in einem Besprechungszimmer, um gemeinsam zu planen oder im Freien. Es gibt Arbeitsplätze in drei so genannten Coworking-Bereichen sowie in Teambüros, Meeting- und Konferenzräumen. Arbeiten oder entspannen lässt es sich in Loungebereichen und Gemeinschaftsräumen. Für Video- und Telefonkonferenzen gibt es schalldichte Telefonzellen, weitere Räume sind mit Videokonferenzsystemen ausgestattet. Überhaupt: Moderne Technik prägt das Gebäude. Die technische Infrastruktur für schnelles Internet stimmt, wie Geschäftsführer Birk Bauer sagt.

Loungebereich zum arbeiten. Foto: tkn

Die Kunden können sich im „Steamwork“ vollständig auf ihre Arbeit konzentrieren. Je nach den eigenen Vorlieben steht ihnen der Coworking-Space rund um die Uhr an jedem Tag in der Woche zur Verfügung. Im Impact-Studio treffen sich gemeinnützige Initiativen, die sich mit Bildungsthemen oder gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen und etwas bewegen möchten. Eine Gruppe hat zum Beispiel gerade eine Kleidertauschbörse organisiert. Demnächst kommt mit dem Lokal „Karla & gut“ ein zusätzliches Angebot dazu.

Die Zahl der Kunden nähert sich laut Aussagen des Geschäftsführers der 400. Darunter sind Lisa Damian vom „Steamwork“-Marketing zufolge viele Freiberufler: Zum Beispiel Fachleute für IT, Design oder Marketing. Oder auch Unternehmensberater oder Experten für E-Commerce. Für Birk Bauer ist Coworking die bessere Alternative zum Homeoffice. Die Kunden würden von den professionellen Arbeitsmöglichkeiten profitierten und lernten zudem spannende Menschen kennen. Über 50 Prozent der Plätze würden von mittelständischen oder großen Unternehmen gemietet – auch um am interessanten Standort Karlsruhe vertreten zu sein.

Die Alte Dampfschreinerei in der Karlsruher Südweststadt wurde umgenutzt. Foto: tkn

So werden in der Südweststadt auch zukunftsträchtige Lösungen weiterentwickelt: Ein Startup hat sich beispielsweise auf Algenfarming spezialisiert, bei dem auf dem Meer Algen gezüchtet werden, die CO2 binden und die Umwelt entlasten.