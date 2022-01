Ein Karlsruher Internet-Shop vertreibt den Erreger von Covid-19 als Plüschfigur. Während einige geschmacklose Geschäftemacherei wittern, verweist der Betreiber auf positive Wirkungen der Verplüschung von Corona. Und sein Shop profitiert nicht nur von Kuscheltier-Krankheiten, sondern auch vom Brexit.

„Covid-19 ist der Besteller“, sagt Tobias Dietrich. Der Karlsruher ist der exklusive Anbieter von so genannten Riesenmikroben, einer mit den typisch großen Kulleraugen ausgestattetem Plüschfigur. Von Asthma, Diarrhöe bis Sodbrennen sind in seinem Webshop fast alle Krankheiten in der Plüschvariante erhältlich. Über 200 Artikel führt Dietrich in dem Onlineshop. Meist sind die Viren, Brüche und Würmer als Plüschtier-ähnliche Riesenmikroben erhältlich, doch es gibt auch einige in der kleinen Variante als Schlüsselanhänger. „Die Schlüsselanhänger gibt es noch nicht so lange, aber gerade bei Covid-19 wird vor allem die Riesenmikrobe nachgefragt“, sagt Dietrich.

Vielzahl an Krankheiten im Shop

„Als Trost für Infizierte oder Menschen, die in Quarantäne müssen“, schätzt der Internethändler als größtes Interesse seiner Kundschaft. Doch auch Arbeitgeber griffen zu den Covid-Plüschfiguren. „Zur Aufmunterung und als Aufmerksamkeit für die Beschäftigten werden auch immer wieder Riesenmikroben gekauft, zum Beispiel für Menschen, die im Krankenhaus arbeiten“, sagt Dietrich. Andere Plüsch-Viren würden zur Sexualaufklärung verwendet. „Aids- und Schwangerschaftsberatungen kaufen bestimmte Mikroben gerne.“ Doch diese und auch die Nachbildungen des Coronavirus’ würden auch für Kinder gekauft. „Kinder sind ja auch von Corona betroffen. Das Spielzeug ist aber eher etwas für Ältere“, sagt Dietrich.

In den sozialen Medien gibt es einiges an Kritik an dem Shop. „Hauptsache aus allem Kapital schlagen“, gehört zu den häufigsten Kommentaren. „Die Riesenmikroben gibt es nicht wegen der Pandemie, sondern weil Corona von Interesse ist“, reagiert Dietrich. Schon im Februar 2020 seien die ersten Corona-Plüschviren in China und Italien auf dem Markt gewesen. „Die waren schon designt, als die Wirkungen von Covid-19 noch gar nicht klar waren. Es gibt eine Vorlaufzeit von fünf bis neun Monaten bis die als Riesenmikroben auf den Markt kommen.“

„An den Krankheiten aus meinem Sortiment sterben weltweit mehr Menschen an Kolibakterien als an Corona. Doch dadurch fühlen sich die Menschen hier nicht so bedroht“, meint Dietrich. Auch Kinder hätten Krankheiten, und die Riesenmikroben würden ihnen helfen, sie besser zu verstehen. Dietrich mag sogar Vorteile für die Pandemiebekämpfung erkennen. „Wenn eine Person den Beipackzettel zur Corona-Impfmikrobe liest und sich deswegen impfen lässt, ist das doch ein tolles Zeichen in der realen Welt.“ Kritikern empfiehlt er die Mechanismen des Marktes. „Mikroben schaden niemanden, man muss sie ja nicht kaufen. Wenn es keiner kauft, dann wird es nicht mehr produziert.“

An den Internetshop und die Riesenmikroben ist Dietrich durch Zufall gekommen. „Ich habe an der Universität zu E-Commerce geforscht und wollte zum selbst ausprobieren einen eigenen Web-Shop programmieren. Dabei bin ich auf die Riesenmikroben gestoßen, die in den USA produziert werden.“ Schnell war das Geschäft nach der Eröffnung 2004 erfolgreich und das wissenschaftliche Interesse wurde zu einem ökonomischen. „Die Mikroben haben mich von der Promotion abgehalten“, sagt Dietrich. Seit 2009 wurde der Online-Handel zu seinem Vollzeitjob, den er alleine stemmt. „Das ist ein Nischensortiment und nur unter strengster Kostenkontrolle zu bearbeiten“, sagt Dietrich, der daher auch auf große Marktplattformen und teure Zahlungsdienstleister verzichtet.

Corona macht Geschäft kleinteiliger

Durch Corona habe sich das Geschäft für ihn verändert. Einerseits profitiere er natürlich vom Erfolg des Covid-Plüschs. Andererseits seien andere Geschäftsbereiche eingebrochen. „Der Vertrieb über den Einzelhandel hat stark gelitten und der Bereich Geschenke bei Messen ist fast komplett weggebrochen“, sagt Dietrich. Unter dem Strich halte sich das Geschäft vor und nach der Pandemie in etwa die Waage, meint er. „Das Geschäft ist kleinteiliger geworden. Früher packte ich 100 Artikel in einen Karton, jetzt packe ich einen Artikel in 100 Kartons.“ Ein anderes Ereignis habe seinen Shop, der die Riesenmikroben exklusiv im deutschsprachigen Raum vertreibt, stärker beflügelt. „Durch den Brexit bin ich jetzt unfreiwillig auch stärker im gesamten EU-Raum aktiv, da viele die Handelshemmnisse mit dem britischen Distributor scheuen.“