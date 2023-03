Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um die Corona-Pandemie zu begreifen und vor allem in den Griff zu bekommen, führt kein Weg an Tests vorbei. Doch warum werden diese so schlecht angenommen? Wissenschaftlerinnen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der University of California San Diego (UCSD) sind dieser Frage nachgegangen.

Entscheiden seien die Kosten für die Tests. Deshalb sollten politische Entscheidungsträger erwägen, diese sehr einfach zugänglich zu machen. In einer anonymen Studie haben Nora Szech,