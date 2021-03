Steigende Inzidenzzahlen werden wohl dafür sorgen, dass ab Dienstag kommender Woche die Corona-Regeln in Stadt- und Landkreis wieder verschärft werden müssen. Sobald der Inzidenzwert an drei Tagen in Folge die 100er-Marke überschreitet, bleibe gar keine andere Wahl.

Dies bedeutet, dass die Museen und Galerien wieder geschlossen bleiben müssen und dass im Einzelhandel der Einkauf per Click and Meet, also nach einer Terminvereinbarung, nicht mehr möglich ist. Dann sei nur noch Click and Collect, also die Abholung der bestellten Waren erlaubt.

Auch darf sich dann nur noch eine Person mit einer anderen Familie treffen. Über nächtliche Ausgangsbeschränkungen wurde noch nicht entschieden. Immerhin bringe das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs, wonach Kontakte von direkten Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne gehen müssen, einige Erleichterungen. Für rund 1.400 Menschen im Stadt- und Landkreis bedeutet dies, dass sie ab sofort nicht mehr in Quarantäne bleiben müssen. Um einen weiteren Anstieg der Infektionen zu bremsen wird die Stadt ab kommender Woche Schnelltests an Schulen durchführen, das Land hat dies erst für die Zeit nach Ostern angekündigt.

Außerdem ist das Gesundheitsamt inzwischen mit der sogenannten Luca-App verknüpft, auch das dürfte für Entlastung im Gesundheitsamt sorgen, da dann Infektionswege besser nachverfolgt werden können.