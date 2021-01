Eine Feier von mehreren Jugendlichen meldete eine Spaziergängerin am Freitag gegen 18 Uhr der Polizei. Sie war einer Hütte im Karlsruher Stadtteil Hohenwettersbach vorbei gekommen. Die Beamten des Polizeirevier Durlach wollten darauf mit ihrem Streifenwagen zur Hütte fahren. Leider hatten die Jugendlichen den Weg zur Hütte mit Ästen blockiert, sodass ein schnelles Durchkommen nicht möglich war. Während die Beamten die Äste zur Seite räumten, ergriffen die Feiernden die Flucht. An der Hütte angekommen wurden einige Flaschen Alkohol aufgefunden, diverse Fahrräder und Gegenstände, die die Ermittlung der Verantwortlichen massiv erleichtern. Außerdem war die Tür zu den Toiletten aufgebrochen. Wahrscheinlich waren 10 bis 15 Menschen an der Feier beteiligt, schätzt die Polizei. Die Jugendlichen müssen mit Anzeigen auch wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln rechnen. Die Fahrräder wurden sichergestellt und zum Polizeirevier Durlach gebracht. Die Ermittlungen dauern an.