Die Polizei stellt vermehrt Verstöße gegen die Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen fest. Am vergangenen Wochenende war sie auf zahlreichen Grünanlagen wegen unerlaubter Treffen im Einsatz.

Die Polizei musste unter anderem in Grünwinkel und an der Alb, im Otto-Dullenkopf-Park, am Grillplatz Rennwiese, in der Günther-Klotz-Anlage und beim Alten Schlachthof tätig werden. Angetroffen worden seien überwiegend Jugendliche, „die lautstarke Musik hörten und Alkohol konsumierten“, heißt es in einer Mitteilung. Hinzu gekommen seien Partys in einem Büro und einem Appartement. Viele Personen zeigten sich uneinsichtig und respektlos, so die Polizei.

Polizisten sind „die Bösen“

Einen Trend, dass sich die Beamten mit der zunehmenden Dauer der Einschränkungen der Bevölkerung verstärkt mit Unverständnis und Aggression auseinandersetzen müssen, möchte man im Polizeipräsidium nicht bestätigen. Verallgemeinerungen seien schwierig und Ausreißer gebe es immer wieder. Dennoch geht Pressesprecherin Anna-Katrin Morlock davon aus, dass sich Vorfälle rund um Verstöße gegen Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen in den kommenden Wochen verstärken werden: „Und wir stehen dann als die Bösen da, die den Spaß verderben.“

Besonders im Schlossgarten muss der Spaß großgewesen sein, als die Grünflächen zu Hunderten von Heranwachsenden besetzt gewesen seien. „Zweihundert bis dreihundert“ sollen es gewesen sein. Genau wisse man es nicht, da viele mit Eintreffen der Polizei geflüchtet seien. Hinterlassen worden seien „mit Bierflaschen übersäte Rasenflächen“ sowie zahlreiche Beschimpfungen. Dabei zeigt Morlock auch Verständnis: „Klar, es ist schwierig. Der Frust wird immer größer. Das verstehen wir, zumal wir von der Polizei privat ja auch von den Umständen betroffen sind.“ Durchhalten sei angesagt und hoffe man ein wenig darauf, dass in absehbarer Zeit Lockerungen, gerade in der Außengastronomie, wieder möglich sein könnten.