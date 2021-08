Das Stöhnen der Wirtschaft über die Folgen der Corona-Krise und des Lockdowns wird an vielen Stellen immer lauter. Der Arbeitsmarkt zeigt sich demgegenüber erstaunlich robust. Doch wie wird sich die Beschäftigung in Karlsruhe in der Zukunft entwickeln und welche langfristigen Folgen hat die Krise für den Arbeitsmarkt?

„Corona ist keine Jahrhundertkrise für den Arbeitsmarkt“, sagt Ingo Zenkner. Der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt ist optimistisch, dass die Wirtschaft die „Gesundheitskrise“ überstehe und „wir in der Region in der neuen Normalität wieder einen guten Arbeitsmarkt haben werden“. Sein nüchterner Blick auf die Zahlen zeigten eine „Robustheit“. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent konnte zum Dezember eine „Super-Quote“ erreicht werden und die Zahl der Beschäftigten im Bezirk ist mit 462.576 Menschen auch im Jahresverlauf stabil geblieben.

Hauptverantwortlich für diese Stabilität ist für Zenkner das Instrument der Kurzarbeit. „Das ist die Brücke über die Krise hinweg“. „Die Betriebe entlassen ihre Mitarbeiter nicht, weil sie glauben, es kommen wieder bessere Zeiten und dafür brauchen sie eingearbeitete Belegschaften“. Nach den aktuell vorliegenden Zahlen befand sich 2020 zeitweise jeder fünfte Mitarbeiter in der Region in Kurzarbeit. In Spitzenzeiten waren 87.462 Menschen in 7.661 Betrieben betroffen. Die hohe Zahl ist für Zenkner ein gutes Zeichen für den Glauben, dass die Konjunktur wieder nach oben geht. „Die Menge der Kurzarbeit zeigt die Menge des Optimismus“, ist er überzeugt.

Verzweifelte Betriebe

„Es hätte alles viel, viel schlimmer werden können“, sagt er mit Blick auf das Frühjahr 2020 als Corona „wie ein Tsunami hereinbrach“. Schon zuvor hätte sich eine „leichte konjunkturelle Schwächephase“ gezeigt. Doch „wie sich der Arbeitsmarkt ab dem Sommer in eine Robustheit rein gedreht hat, das hat mich verwundert und gefreut“. Dabei will Zenkner nicht verhehlen, dass es für viele Betriebe aktuell nicht einfach sei. Durch die Verlängerung des Lockdowns sei „keine Perspektive erkennbar. Viele leiden richtig darunter und die meisten Betriebe sind verzweifelt“, sagt er.

„Verzweifelte Unternehmer und Unternehmerinnen hangeln sich von Woche zu Woche und haben bisher keine Perspektive für die Wiederöffnung“, blickt auch Guido Glania, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Karlsruhe auf die aktuell von Schließungen betroffenen Dienstleister, Einzelhändler, Gastronomen und Hoteliers. Nach den Corona-Folgen sei die regionale Wirtschaft „noch weit entfernt von alter Stärke“. Sechs von zehn Unternehmen erwarteten für 2021 einen weiteren Rückgang ihrer Umsätze. „Bereits angeschlagene Unternehmen und Branchen hat der neuerliche Lockdown weiter in Bedrängnis gebracht“, sagt Glania.

Keine Insolvenzwelle

„Corona ist ein Marathonlauf und jeder, der das Gefühl hatte, es sein nur eine Mittelstrecke hat sich getäuscht“, sieht auch Zenkner das angebrochene Jahr weiter von den Folgen der Pandemie geprägt. „Eine neue Normalität wird höchstens in Ansätzen zu erkennen sein“, schätzt er. Er ist aber auch überzeugt, dass sich die aktuelle von vorangegangenen Krisen unterscheide und vertraut dabei auf die „Dynamik und Innovationskraft der Unternehmen“. „Ich sehe vielfach neue Geschäftsmodelle, gut positionierte und innovative Betriebe. Aus dieser Mischung kommt auch in der neuen Normalität wieder richtig Aufschwung zusammen“, gibt er sich optimistisch.

Ob dabei alle Unternehmen vom erhofften Anziehen der Konjunktur profitieren können, wird bezweifelt. „Manch ein Betrieb steht jetzt unverschuldet vor dem Scherbenhaufen seiner Existenz“, sagt Glania ausgehend von der aktuellen Situation. Auch Zenkner rechnet bei der erhofften Erholung nicht mit einer stetigen Entwicklung. „Es werden Momente kommen, in denen wir zweifeln werden. Es wird auch Betriebe geben, die es nicht schaffen werden“. Trotzdem ist er überzeugt: „es wird keine Insolvenzwelle und keine Massenarbeitslosigkeit geben“.

Starke Region

Dabei setzt er auch auf die Wirtschaftskraft der Region. „Wir haben hier ein Konglomerat vieler großer Branchen: Maschinenbau, Fahrzeugindustrie, große Krankenhäuser und IT-Dienstleister. Wenn eine Branche kriselt, muss es noch lange nicht die anderen betreffen“. Dies habe sich auch 2020 gezeigt. IT, Handwerk und Pflege seien stabil über die Krise gekommen, der Stellenwert systemrelevanter Berufe habe sich gar erhöht. „Wir haben hier viele stabile Branchen. Das ist das Zeichen unserer Region“, wirbt er darum, sich nicht entmutigen zu lassen.

„Qualifizierung ist das Gebot der Stunde“, gibt Zenkner Arbeitssuchenden, aber auch Beschäftigten als Empfehlung mit. Um den Herausforderungen von Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt zu begegnen, gelte es sich selbst möglichst „breit aufzustellen“. Er wirbt darum auch langfristige Entwicklungen im Blick zu behalten. „Wir dürfen vor lauter Krise die langen Perspektiven nicht außer Acht lassen“. Die demografische Entwicklung sorge schon bald für erhebliche Lücken auf dem Arbeitsmarkt. „In sieben Jahren gehen die Baby-Boomer in Rente, das ist eine gewaltige Herausforderung, die wir schon jetzt angehen müssen“.