Die Aids-Hilfe Karlsruhe hat ihr für den Welt-Aids-Tag am Mittwoch, 1. Dezember geplante Chorkonzert in der Kleinen Kirche am Marktplatz (die RHENPFALZ berichtete) aus Rücksicht auf die aktuelle Corona-Situation abgesagt, teilt Matthias Tures von der Aids-Hilfe mit. Wie an jedem Welt-Aids-Tag wird die Aids-Hilfe Karlsruhe an diesem Tag um 19 Uhr Kerzen am Denkmal für die an den Folgen von Aids Verstorbenen entzünden. Das Denkmal befindet sich unmittelbar neben dem Eingang der Kleinen Kirche.