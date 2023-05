Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er hatte immer seine eigene Vorstellung, wie man eine gute Radiosendung macht. Eric Wright aus Brooklyn/New York kam im Alter von 20 Jahren über die US-Army nach Deutschland. Als Discjockey „DJ Chilly E“ ist er eine schillernde Figur in der Musikszene.

„Als junger Kerl war meine Vorstellung, dass in Deutschland alles kalt und grau ist“, sagt Eric Wright. Geboren und aufgewachsen in Brooklyn/New York kam der heute 55-Jährige an einem