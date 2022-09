Im vergangenen Jahr kämpfte die Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand auf Grund der Pandemie-Auswirkungen ums Überleben. Nun öffnet man wieder und das auch gleich in neuen Räumen in der Karlstraße. Am Freitag, 30. September, ab 15 Uhr, lädt die Einrichtung zur Neueröffnung in die Karlstraße 52-54 ein.

Der neue Standort in einem früheren Bankgebäude bietet im Gegensatz zum bisherigen Domizil im Dachgeschoß der Postgalerie den Vorzug, ebenerdig zugänglich zu sein. Dort stehen nun nicht nur neue Büros und Kursräume, sondern auch eine Veranstaltungshalle und eine kostenfreie Mediathek zur Verfügung. Einige Angebote können nun weitaus besser präsentiert werden, so eine Kinderbibliothek samt Leseecke oder ein monatlicher Stammtisch, der auch dem sprachlichen Austausch unter Nachbarn dienen soll. Ebenso sind Lesungen, Performances und Ausstellungen zeitgenössischer Kunst sind jetzt besser möglich. Das Programm mit Sprachkursen wird ohnehin weitergeführt. Zur Neueröffnung am 30. September gibt es ein Programm mit einer französisch moderierten Pétanque-Partie, einer Anleitung zum afrikanischen Spiel Awalé und einem Poetry-Slam-Workshop mit Nico K. aus Paris (Anmeldung erforderlich unter info@ccfs-ka.de). Am Abend ist ein Gastspiel der kamerunisch-französischen Sängerin Valèrie Ekoumé vorgesehen. Der Eintritt ist frei.