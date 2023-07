Ab sofort und bis zum 24. September läuft im Humorpark-Museum der Eremitage Waghäusel eine Ausstellung der international bekannten Zeichnerin Petra Kaster aus Mühlheim an der Ruhr, die heute in Mannheim lebt.

Dass die ebenso hintersinnigen wie lustigen Illustrationen bestens ankommen, zeigte die Resonanz des Publikums bei der Vernissage, die gerade vor vollem Haus und im Beisein von Waghäusels Oberbürgermeister Thomas Deuschle über die Bühne ging.

Das Augenzwinkern von Petra Kaster lebt in den Comics, Cartoons und Karikaturen und die Künstlerin begeisterte die Besucher sogar mit einem kleinen Einführungskurs in Sachen Malerei. In Anlehnung an ihr neustes Buch „Wenn die Linie witzig wird“ verdeutlichte die 71-Jährige, vielfach preisgekrönte Zeichnerin in wenigen Handstrichen, dass alle Figuren aus einer einzigen Grundform entwickelt werden können. Mit zeichnerischer Leichtigkeit unterstrich sie, dass eine Cartoon-Figur zunächst gender- und sogar speziesneutral sei, wobei die Festlegung auf Mann, Frau, Affe oder sogar Außerirdischer erst durch die artgerechte Ausstattung erfolge.

Eremitage als Lernort

Wie Kurator und Museumsleiter Rolf Heinzmann – ein Pionier der regionalen Kultur - mitteilte, möchte er das Museum als Teil des großen, barocken Parks innerhalb der Eremitage zu einem Lernort erweitern . Petra Kaster erklärte sich spontan bereit, vor Ort entsprechende Workshops anzubieten. Im Humorpark der Eremitage Waghäusel wird Humor in all seinen Facetten sichtbar, erlebbar, erfahrbar und seine Bildsprache wenn möglich auch erlernbar. Karikaturen, Cartoon, Comic, Satire sowie die einzigartige Struwwelpeter-Ausstellung mit Exponaten aus aller Welt ruft bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Staunen hervor.

Die Eremitage Waghäusel auf dem Gelände der früheren Zuckerfabrik ist ein, durch Fürstbischof Damian Hugo Philipp von Schoenborn ab 1724 errichtetes, barockes Jagd- und Lustschloss. Das denkmalgeschützte Ensemble ist im Besitz der Großen Kreisstadt Waghäusel und wurde seit 1997 umfassend saniert.

Info

Humorpark Eremitage Waghäusel, Friedrich-Hecker-Allee, Telefon (07254)9851937, E-Mail: info@humorpark-eremitage.com.

Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt an Sonntagen von 14 Uhr bis 18 Uhr und an Mittwochen von 16 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.