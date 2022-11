Wie an vielen Hochschulen im Land Baden-Württemberg lädt auch die Hochschule Karlsruhe ( Die HKA) am Mittwoch, 16. November, 9 bis 14 Uhr wieder zum Campustag auf ihrem Campus in der Moltkestraße ein.

Orientierung und Hilfe bei der Studienwahl – dies bietet die Hochschule Karlsruhe an ihrem Informationstag allen Studieninteressierten an. Das Motto des Campustages ist „Einblick Studium - Ausblick Beruf“. Los geht es um 9 Uhr mit einer zentralen Einführungsveranstaltung. Prorektorin Prof. Dr. Angelika Altmann-Dieses stellt dabei die Hochschule kurz vor. Insbesondere auf die auf die Praxisorientierung des Studiums und die guten Berufsaussichten nach dem Studium geht sie ein. Aber auch die vielen Beratungsangebote für die Studierenden stellt die Prorektorin vor. Anschließend informieren die sechs Fakultäten der HKA in Einzelvorträgen über ihre Studiengänge. Das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren an der Hochschule steht im Mittelpunkt des Vortrags der Studienberatung. Die neue Studienvariante Bachelor International wird im direkten Anschluss vom International Office vorgestellt.

Nach dem rein informellen Teil stehen Lehrende, Studierende und Beraterteams aller Fachrichtungen für Fragen und Gespräche bereit. Dabei präsentieren die einzelnen Fakultäten zahlreiche ausgefallene Projektarbeiten, die den Praxisbezug verdeutlichen. Die Besucher werden auch zu Ausprobieren eingeladen beispielsweise bei einem Brückenbau-Wettbewerb, bei VR (Virtual Reality)-Lernspielen, einem Flugsimulator, der Interaktionen mit Robotern oder einem Perspektivwechsel durch einen Alterssimulationsanzug

Weiter im Programm beinhaltet sind auch Schnuppervorlesungen, Gebäuderundgänge und Laborvorführungen. Wie die Erfahrungen der bisherigen Campustage zeigen, bieten sich hier die besten Gelegenheiten, mit Lehrenden und Studierenden in Kontakt zu kommen und einen Blick hinter die Kulissen der Hochschule zu werfen. Eine vorherige Anmeldung zum Campustag ist nicht notwendig.

Info

Campustag an der Hochschule Karlsruhe, Moltkestraße. Infos und Programm im Netz unter https://www.h-ka.de/campustag.