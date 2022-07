Die Vorfreude auf das Burgfest steigt: Denn nach vier Jahren Pause ist von Samstag, 23. Juli, bis Montag, 25. Juli, in der Burgstraße in Obergrombach wieder ganz schön was los.

„Wir stehen in den Startlöchern“, heißt es von den Burgfest-Organisatoren optimistisch. Höfe und Plätze seien herausgeputzt, in unzähligen Stunden haben ehrenamtlicher Helfer aus der Burgstraße eine Festmeile gemacht. Zwölf Vereine und Vereinigungen bieten Speisen, Getränke, Unterhaltung und haben lau Ankündigung Live-Musik im Programm. Dazu gibt es mittelalterliche Musik und Tanz und am Sonntag ab 21.30 Uhr eine Feuershow und Jonglage.

Das Festwochenende biete gerade für Kinder etliche Aktivitäten: Neben Kerzenziehen und -färben wird ein Ritterdiplom auf der Festwiese stattfinden. Der Heimatverein ergänzt das Programm mit Burgführungen, sowohl für Kinder ab sechs Jahren, wie auch für Interessierte jeden Alters, heißt es. Der Kartenvorverkauf für die Führungen beginnt am Sonntag um 11 Uhr am Eingang zum Schlosspark.

Ergänzend zu dem Angebot der Vereine freuen sich die Händler des Mittelaltermarktes, ihre Waren anbieten zu können. Mittelaltergruppen aus benachbarten Ortschaften werden im Lager Schmieden, Flachsspinnen und andere mittelalterliche Handwerkskünste darstellen. Der Falkner Jex aus Bruchsal bringt seine Vögel mit in den Schlosspark.