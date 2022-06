Die Bunker wurden nicht aufgegeben, weil die Menschen nach dem Ende des Kalten Krieges im Friedenstaumel waren.

Schon vor dem Ende des Kalten Krieges war klar, dass der Bau von Bunkern in eine tödliche Sackgasse führt. 1983 wiesen Forscher in Ost und West nach, dass ein nuklearer Schlagabtausch zum „Nuklearen Winter“ führt: Der aufgewirbelte Staub führt zu einer massiven Abkühlung um bis zu 30 Grad, die bis zu 10 Jahre anhält. Selbst wenn jemand so lange in einem Bunker überlebt: Er stünde danach auf einer Erde, die von einer radioaktiven Staubschicht bedeckt ist. Diese Erkenntnis und der Druck der Friedensbewegung führten zu den Abrüstungsbemühungen der folgenden Jahre.

Knapp zehn Jahre später machte der Einschlag zweier Spezialbomben in einem Bunker in Bagdad der Weltöffentlichkeit deutlich, dass Bunker auch nicht mehr vor konventionellen Waffen schützen. Damals starben über 400 Frauen, Kinder und alte Männer, die CIA hielt das Ziel für eine Kommandozentrale des Saddam-Regimes.

Seitdem hat die Waffentechnik Fortschritte gemacht: Thermobarische Bomben töten mit einem Treffer alle Menschen selbst in weitläufigen Bunkeranlagen. Ihre Verwendung gilt als besonders grausam. Sie befinden sich seit Anfang des neuen Jahrtausends in den Arsenalen im Osten wie im Westen.