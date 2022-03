In den Abend- und frühen Nachstunden des 8. und 9. März werden im Straßentunnel unter der Kriegsstraße Brandversuche durchgeführt. Dies teilt die Kasig mit. Die Versuche dienen unter anderem der Überprüfung der Einrichtungen zur Branderkennung, Brandfalllüftung und Rauchausbreitung im Tunnel. Acht Brandversuche an drei Standorten sind vorgesehen. Besonders wichtig seien die Ergebnisse der Versuche für Feuerwehr, Einsatzkräfte und Betriebspersonal. Ziel ist der Nachweis, dass ein Feuer innerhalb von 60 Sekunden nach Ausbruch und in einem Radius von 50 Metern erkannt werde. Die Brandversuche können in Form einer Rauchentwicklung von außen sichtbar sein, weshalb die Kasig die Öffentlichkeit informiert. Je nach Witterung können diese unterschiedlich stark ausfallen. Außerdem ist durch den Betrieb der Strahlventilatoren mit einem erhöhten Geräuschpegel zu rechnen.