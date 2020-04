Bei einem Brand im Gebäude des Copernicus-Gymnasiums in Philippsburg entstand in der Nacht auf Freitag ein erheblicher Sachschaden. Gegen 0.40 Uhr brach der Brand in einem Klassenraum aus bislang unbekannter Ursache aus und führte neben einem erheblichen Brandschaden in diesem Raum zu einer starken Verrauchung des Gebäudekomplexes, teilt die Polizei mit. Bei dem Brandgeschehen wurde niemand verletzt. Neben der örtlichen Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort war, sicherte Kräfte des Rettungsdienstes den Feuerwehreinsatz ab. Die Einsatzkräfte der Polizei erhielten Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wurden mehrere Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen, das Gebäude ist aktuell nicht betretbar. Der Sachschaden wird nach aktuellem Stand auf weit über eine Million Euro beziffert. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.