Beim Brand auf dem Reiterhof „Haras de la Nee“ sind am Samstag 13 Haflinger ums Leben gekommen. Die Pferderasse zählt offiziell zu den Ponys beziehungsweise Kleinpferderassen. Die Verletzungen, die die Helfer erlitten haben, passierten beim Einsturz des Daches des in Brand stehenden Stalls. Die Feuerwehr war am Sonntag weiter damit beschäftigt Glutnester im Stroh zu löschen. Insgesamt war die Feuerwehr mit über 50 Fahrzeugen beim Großbrand im Einsatz. Viele freiwillige Helfer fanden sich am Wochenende beim Reiterhof ein.