Unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr am Mittwochabend ein Bruderpaar mit Elektrorollern auf dem Radweg der Theodor-Heuss-Straße. Gegen 18.15 Uhr waren die beiden jungen Männer im Alter von 23 und 24 Jahren einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle war ihnen offenbar deutlich anzumerken, dass sie unter dem Einfluss eines berauschenden Mittels standen. Ein freiwilliger Drogenschnelltest fiel in beiden Fällen positiv auf den Konsum von Cannabisprodukten aus. Ein Arzt entnahm ihnen anschließend auf dem Polizeirevier Blutproben. Beide Brüder müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Drogen rechnen. Darüber hinaus erging eine Meldung an die Führerscheinstelle.