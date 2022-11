Umleitungen, Streckensperrungen, Evakuierungen: Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe kam es am Dienstag zu extremen Beeinträchtigungen im Großraum Karlsruhe. Nach einer knappen Stunde war der Blindgänger entschärft.

Auf einer Baustelle im Bereich des Güterbahnhofs nahe der Stuttgarter Straße war am Montag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Schnell bildete sich ein Verwaltungsstab und teilte mit: es handelt sich um eine amerikanische 500-Kilogramm-Bombe, die mit zwei Zündern versehen ist. Bereits am Dienstag um 13.15 Uhr ging es mit der Entschärfung los und noch nicht einmal eine Stunde später war es schon geschafft: Um 13.45 Uhr gab der Verwaltungsstab bereits Entwarnung. Alles sein „nach Plan“ verlaufen. Die Fliegerbombe wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg erfolgreich entschärft.

Rund 4000 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Zuvor wurden rund 4000 Menschen evakuiert und mussten ihre Wohnungen verlassen, was bis 12.30 Uhr dauerte. Vor allem Coronapositive Personen mussten besonders behandelt werden, wie die Stadt Karlsruhe in ihrem Live-Ticker zur Bombenentschärfung schrieb. Zwischenzeitlich war auch die technische Infrastruktur überlastet und fiel kurzzeitig aus.

Nicht nur die Anwohner des betroffenen Bereichs der angrenzenden Südstadt wurden evakuiert. Auch zahlreiche Straßen und die Gleise der Deutschen Bahn waren von der Bombenentschärfung betroffen. Die Strecke zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Durlach beziehungsweise Mannheim und Basel wurde ebenso gesperrt wie die Gleise des Güterbahnhofs. Für die Zeit der Entschärfung wurde zudem der Verkehr auf der Südtangente beziehungsweise der B10 unterbrochen. Gesperrt war auch der Luftraum über dem Fundort. Durch die Sperrung der Südtangente gab es auf der A5 einen bis zu drei Kilometer langen Rückstau. Auf der Südtangente in Richtung Stadtmitte reichte der Rückstau bis zum Rheinhafen. Auch im Laufe des späten Dienstagnachmittags war noch nicht von einem Normalbetrieb im Schienen- und Straßenverkehr die Rede.

Insgesamt waren rund 160 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter 137 Kräfte der Polizei. 40 Personen hatten das Angebot eines Aufenthalts in der „ASB Seniorenresidenz am Park“ in Anspruch genommen. Die Stadt habe die Bevölkerung umfassend per Pressemitteilung, Social Media, Karlsruhe.App und die städtische Webseite informiert. Für Fragen war eine Hotline freigeschaltet, die intensiv in Anspruch genommen worden sei.