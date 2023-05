Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neuigkeiten zu den geplanten Geothermie-Kraftwerken: Die Bohrungen in Graben-Neudorf haben die gewünschte Tiefe erreicht. Weitere Standorte im Landkreis Karlsruhe sollen folgen, so etwa in Dettenheim und Waghäusel. Derweil reißen Kritik und Sorgen der Bürger nicht ab.

In Philippsburg hat der Gemeinderat erst kürzlich Probebohrungen zugestimmt. Damit große Teile der Region mit CO2-neutraler Wärme aus Tiefengeothermie versorgt werden können,