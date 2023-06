Das Ziel fixieren, den Bogen spannen und den Atem ruhig halten. Schon saust der Pfeil zwischen den Bäumen entlang – und verfehlt sein Ziel nur knapp. Beim Schützenverein in Forbach können sich auch Neulinge am Bogenschießen versuchen.

Bevor man sich jedoch auf den Bogenparcours im Wald begibt, auf dem Tier-Attrappen als gut getarnte Ziele aufgestellt wurden, gibt es eine Einweisung. Als Bogen-Neuling ist einiges zu beachten: Fußstellung, Armhaltung, die Fixierung. „Bogenschießen ist ein Sport für den ganzen Körper“, sagt Thomas Hudeczek vom Schützenverein. Der Sport trainiere die Rücken- und Rumpfmuskulatur, fördere die Konzentration und beuge Fehlhaltungen vor. Das Sportgerät, der Bogen, ist zwar groß, aber überraschend leicht. Fünf filigrane Feile stecken im Köcher. An erster Stelle steht jedoch ganz eindeutig die Sicherheit und die Schutzausrüstung, die bei Bedarf vor Ort ausgeliehen werden kann. Thomas Hudeczek, selbst passionierter Schütze, kann von mannigfaltigen Verletzungen berichten, die die Folge von Unaufmerksamkeit sein können. Und dann wird es ernst.

Die Holzbrücke in Forbach ist ein beliebtes Fotomotiv. Foto: bja

Verantwortungsvoller Umgang mit dem Sportgerät

Zuerst wird auf Scheiben geschossen und auf Tier-Attrappen, die neben dem Schützenhaus aufgestellt sind. Im Inneren der Hütte befindet sich unter anderem eine Luftgewehrhalle. Denn in Forbach wird nicht nur mit dem Bogen geschossen, einige Mitglieder üben sich am Schießen mit Kleinkalibern. Auch Lichtschießen für Kinder unter 12 Jahren oder Blasrohrschießen finden statt. Hudeczek weiß um die Kritik am Schieß-Sport und spricht sich klar für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Sportgerät aus. Dann geht es – unter Anleitung versteht sich – auf der kleinen Runde (ein Kilometer) oder wahlweise auf der großen Runde (drei Kilometer) ab durch den Schwarzwald. Der Bogenparcours ist allerdings nicht nur bei Bogen-Neulingen beliebt, sondern auch bei anderen Schützen, die teils von weit her kommen, wie Thomas Hudeczek, der bei der Gemeinde Forbach auch für den Tourismus zuständig ist, sagt. Regelmäßig sind Sportler aller Couleur beim Schützenverein zu Gast, um auf dem Gelände zu trainieren oder an Wettkämpfen teilzunehmen.

Das Gelände des Schützenvereins liegt auf einem Schwarzwald-Hügel – mit Panoramablick auf Forbach. Foto: bja

Holzbrücke über die Murg gilt als einzigartig in Europa

„Kinder ab etwa sieben Jahren dürfen bei uns mit Pfeil und Bogen schießen. Wenn Familien oder Gruppen das gerne mal probieren wollen, können sie sich bei uns melden“, informiert Hudeczek. Das Gelände des Schützenvereins liegt äußerst idyllisch auf einem Schwarzwald-Hang über dem Murgtal-Örtchen. Forbach ist vor allem für seine Holzbrücke bekannt, die als eine der meist fotografierten Sehenswürdigkeiten der Region gilt, auch wenn sie gerade einmal 40 Meter über das Flüsschen Murg reicht. Die überdachte und befahrbare Brücke gilt in ihrer Bauart als einzigartig in Europa und hat ihre Ursprünge im Jahr 1777. Mehrere Wanderwege wie der Westweg oder die Murgleiter führen an der Holzkonstruktion entlang. Einen besonderen Blick auf das Bauwerk kann von „von unten“ erhaschen, wenn man beispielsweise bei einer Flussbettwanderung mitläuft. Ein gastronomischen Geheimtipp ist das „Waldhaus“ bei der Brücke, in dem eine Schwarzwald-typische uriger Atmosphäre mit asiatischen Gerichte kombiniert wird.

Info

Forbach liegt im Murgtal eine gute halbe Autostunde von Karlsruhe entfernt. Der Ort ist gut mit Bus und Bahn zu erreichen. Infos unter www.murgtal.org und www.forbach.de. Kontakt zum Schützenverein unter www.schuetzenverein-forbach.de und www.bogenparcours-forbach.de. Am 1. und 2. Juli ist Schützenfest und der Parcours deshalb ab 26. Juni gesperrt. Infos zum Gastro-Tipp: www.daswaldhaus.com