Im Stadtkreis Karlsruhe erkrankten bisher 437 Menschen am Coronavirus – 14 davon starben an den Folgen von SARS-CoV-2. Im Landkreis Karlsruhe infizierten sich bisher 1062 Menschen mit dem Coronavirus – 80 davon starben. Der Stadtkreis Mannheim vermeldete seit Ausbruch der Pandemie 526 Coronavirusfälle – 13 Menschen in der Stadt sind daran gestorben. 722 aktive Coronavirusfälle meldete das Ministerium für Soziales und Integration am Montag für das Land Baden-Württemberg. Damit steigt die Zahl auf insgesamt 36.502 Coronavirusfälle im Land. Bisher gelten 33.942 Menschen in Baden-Würrtemberg als genesen.