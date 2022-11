Die Bruchsaler können sich auf längere Weihnachten freuen. Nach Weihnachten wird der Markt nicht abgebaut sondern geht als Wintermarkt bis mindestens 5. Januar weiter,

Mit einem Stand für Reis-Bowls und Grillwürste gibt es zwei Neuerungen auf dem Bruchsaler Weihnachtsmarkt. Die Buden, Karussells sowie die Glühweinpyramide stehen auf dem Kübelmarkt bereit und der Weihnachtssessel, der bereits 2019 für viele Fotomotive gesorgt hatte, lädt erneut zum Platz nehmen ein.

Das ist aber nicht die einzige Neuerung, denn nach den Weihnachtsfeiertagen werden die Buden und Karussells nicht abgebaut, sondern gehen – zumindest vorläufig - bis 5. Januar mit dem Wintermarkt in die Verlängerung. Läuft es für die Beschicker gut, gibt es die Möglichkeit, nochmals bis Sonntag, 8. Januar, zu verlängern, teilt das städtische Marktamt mit. So hat man die Möglichkeit, auch noch an den Tagen nach Weihnachten die gemütliche Marktatmosphäre zu genießen.

Auf der Kulturbühne werden während der ganzen Zeit örtliche und regionale, kleine und große Sänger, Musiker und Künstler weihnachtliche Atmosphäre verbreiten. Auch gemeinnützige Organisationen werden mit ihren Angeboten auf dem Weihnachts- und Wintermarkt vertreten sein und in unterschiedlicher Besetzung das Angebot bereichern. Das Integrierte Stadtmarketing lädt am Freitag, 25. November, zum Licht-Event „Brusl leuchtet“ in die Innenstadt und das Gewerbegebiet „Am Mantel“, die teilnehmenden Geschäfte sowie der Weihnachtsmarkt haben bis 22 Uhr geöffnet.

„Künstlerische Gebilde in allen Farben werden die Wege vom Marktplatz in alle daran angrenzenden Einkaufsstraßen beleuchten und den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis aus Licht und Farbe bieten“, sagt Sven Wipper vom Branchenverbund B3. Die Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH (BTMV) öffnet am Wochenende 26. und 27. November, jeweils von 11.30 bis 18 Uhr die Ausstellung „Hobby und Kunst“ im Bürgerzentrum.

Der Einzelhandel hat an den Adventssamstagen bis 18 Uhr geöffnet und lädt zum Christmas Shopping ein. Im Bruchsaler Schloss kann man ein umfangreiches Adventsprogramm erleben mit Laternenführung und Entdeckertour, Weihnachtszauber und Lichterglanz, Barockweihnacht und Glockenklang sowie mit stimmungsvollen Auftritten von Chören aus Bruchsal und der Region.

Info

Im Netz: www.bruchsal.de/weihnachtsstadt; www.meinbrusl.de und www.bruchsal-erleben.de.

Öffnungszeiten: Der Weihnachtsmarkt ist bis 23. Dezember und als Wintermarkt offiziell vom 27. Dezember bis 5. Januar geöffnet. Jeweils sonntags bis donnerstags von 11.45 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11.15 bis 21 Uhr. Während „Brusl leuchtet“ am 25. November hat der Weihnachtsmarkt bis 22 Uhr geöffnet.