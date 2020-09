Alljährlich zeigen die Mitglieder des Intarsienklubs des Fördervereins des Maison Rurale ihre Werke. Ehrengast ist in diesem Jahr Andrej Fast, der seine Kunst noch bis 11. Oktober ausstellt.

Die Besonderheit dieses in Kasachstan geborenen und in Deutschland lebenden Künstlers liegt darin, dass er am liebsten mit dem Skalpell arbeitet. Verwendet werden sehr feine Furniere verschiedener Holzarten. So entstehen in verschiedenen Schattierungen und Farben vor allem erstaunliche Porträts. Fast hat nach einem Kunststudium Malerei gelehrt, sich aber dann vor allem der Intarsienarbeit zugewandt.

Info

Während der Ausstellungsdauer finden jeden Sonntagnachmittag Vorführungen statt. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt sechs Euro. Weitere Informationen im Internet unter www.maison-rurale.fr.