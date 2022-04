Wie so viele Veranstaltungen war auch die Bierbörse in den letzten Jahren ausgefallen. Nun kündigen die Organisatoren das „größte Bierfest Baden-Württembergs“ für den Sommer an: Vom Freitag, 26. August, bis zum Sonntag, 28. August, findet die Bierbörse wieder im Karlsruher Schlossgarten statt. Mit dabei sind rund 60 Stände, an denen mehr als 500 traditionelle und exotische Biersorten im Maßkrug, oder im praktischen „ProBIERglas“ verkostet werden können. Auch Imbissstände gibt es und an allen drei Tagen sollen Bands für gute Stimmung sorgen.

