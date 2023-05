Mit einem Festakt im Karlsruher Schloss startete der Bienenzüchterverein Karlsruhe Ende April in sein Jubiläumsjahr. Auf 150 Jahre kann der Verein aus der einstigen badischen Residenz mittlerweile zurückblicken.

Auch Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk ließ sich bei der Festivität unter anderem blicken. Stolz ist der rührige Verein insbesondere auf sein Bienenhäuschen nach historischem Vorbild, das nun den Botanischen Garten ziert. Das Original stammt aus dem Jahr 1797, nannte sich „Markgräflicher Bienenstand“ und stand, so wird vermutet, im Fasanengarten.

Faible für Historie

Zuständig für die Umsetzung des Projekts, das von der Öffentlichkeit samt Bienenkästen und seinen fleißigen Bewohnern bei Führungen in Augenschein genommen werden kann, war Vereinsmitglied Rainer Oberacker. Der Senior aus Liedolsheim hat ein Faible für die Historie und hatte in alten Dokumenten recherchierte. Schon früh sei der Gedanke aufgekommen zum Jubiläum ein solches Bienenhaus zum Jubiläum zimmern zu lassen, berichtet er.

Und nun steht das Bienenhaus aus Fichte, wie einst klassisch verzapft, unweit des Eingangs zu Bundesverfassungsgericht und Schloss. Heimatkundler und Bienenfreund Rainer Oberacker gewann für das Projekt Zimmermeister Gunter Bolz. Der Mann aus dem nördlichen Karlsruher Landkreis nutzte alte Zimmermannstechnik, um das pittoreske Häuschen zu kreieren.

Imker-Hochburg

Im Übrigen sei Karlsruhe einst eine Hochburg der Imker im Badischen gewesen, weiß der Ehrenvorsitzende des Vereins, Manfred Raff. „Der Markgraf hat die Imkerei gefördert. Seine Idee war es sie als Nebenverdienst für Beamte generell zu etablieren, die ja von Hause aus nicht so viel verdienten. Es war als Zubrot für sie gedacht“, berichtet er. Doch zurück ins Hier und Heute. Da sind die Imker gut aufgestellt. „Nachwuchsprobleme haben wir eigentlich keine. Im Gegenteil. Unsere Mitglieder werden zunehmend jünger und weiblicher“, stellt Vorstandsmitglied Peter Allinger fest. Speziell aus der Studentenschaft kämen viele Einsteiger. Allerdings, viele Akademiker in spe verließen den Verein oftmals nach dem Studium auch wieder, wenn es sie Jobbedingt in eine andere Stadt zieht, räumt er ein.

Wichtig ist dem Verein die Ausbildung. In einem halben bis dreiviertel Jahr und rund acht Themenabenden werden Nachwuchs-Imker in die Materie eingeführt. Das Bienenhäuschen darf im Übrigen nur ein halbes Jahr im Botanischen Garten stehen. Die Denkmalbehörde hatte aufgrund von Ensembleschutz darauf gedrungen, dass es wieder weichen muss.

Von Karlsruhe nach Bruchsal

Anschließend wird es im Schlosspark in Bruchsal wieder fest aufgebaut – sehr zur Freude der Bienenfreunde, die dem Landesbetrieb Staatliche Schlösser und Gärten BW für den Stellplatz in der Barockstadt überaus dankbar seien, wie sei unisono betonen. Natürlich treibt die badischen Imker auch so manche Sorge um. „Die intensive industriell betriebene Landwirtschaft und damit einhergehend der Rückgang der Blühwiesen sind ein Problem. Damit verbunden ist auch die Nutzung von Pestiziden“, sagt Raff. Hinzu käme die Varroa-Milbe, die den fleißigen Hautflüglern das Leben schwer macht. Im Botanischen Garten befinden sich nun temporär sechs Völker in sechs Bienenkästen.

Viel zu verdanken haben die Imker im einstigen Großherzogtum Baden einem Pfarrer aus Eggenstein, der Ende des 19. Jahrhunderts den Karlsruher Bienenzüchtern vorstand. Seine Schriften waren derart wegweisend, dass ihm die preußische Regierung gar die große Staatsmedaille für die Verdienste der heimischen Landwirtschaft überreichte, weiß Vereinsmitglied Oberacker.

Info

Ab dem 7. Mai gibt es jeden Sonntag ab 11 Uhr bis Ende Juni eine Führung am Bienenhaus im Botanischen Garten. Gruppenführungen sind auch außerhalb dieser Zeit möglich. Eine Voranmeldung über die Website www.bzv-karlsruhe.de ist notwendig.