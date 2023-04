Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als 150 Jahren nach seiner Ausrottung ist der Biber selbstständig zurückgekehrt. Über 35.000 Tiere leben in Deutschland und rund 12.000 in Frankreich. Die streng geschützte Tierart hat sich an Flüssen und Bächen neue Lebensräume geschaffen und erregt Aufmerksamkeit – nicht immer ohne Konflikte.

Stattlichen Biberburgen und kunstvoll errichteten Dämme: Kein anderes Tier in Deutschland gestaltet die Landschaft so konsequent durch seine rastlose Bautätigkeit wie der