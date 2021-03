Ob und wie der Christkindlesmarkt in Karlsruhe in diesem Jahr stattfindet, kann noch niemand vorhersagen. Trotz aller Unwägbarkeiten muss er aber geplant sein. Und deshalb können sich Interessierte noch bis zum 30. April beim städtischen Marktamt für einen Platz bewerben. Vom 25. November bis 23. Dezember soll der Markt auf dem neu gestalteten Marktplatz und den angrenzenden Bereichen sowie auf Teilen des Friedrichsplatzes stattfinden. Gesucht werden noch insbesondere Kunsthandwerker. Ausschreibung und Bewerbungsformular gibt es unter www.karlsruhe.de/b3/maerkte/christkindlesmarkt. Fragen beantwortet das Marktamt unter Telefon 0721 133-7211 oder per Mail an ma@karlsruhe.de.