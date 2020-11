Ein betrunkener Mann fiel einer Dame am späten Freitagabend in einer Grünanlage in der Gebhardtstraße auf. Als die Polizei ihn Gewahrsam nehmen wollte, wehrte er sich. Auch in der Wache angekommen, hatte der 34-Jährige sich nicht beruhigt und versuchte sogar, einen Polizisten zu schlagen. Er konnte aber schließlich von vier Beamten unter Kontrolle gebracht werden und musste seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe zwei Promille.