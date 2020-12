Am Dienstagabend flüchtete ein Autofahrer, nachdem er an der Kreuzung Starckstraße / Honsellstraße einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der 28-jährige Mann konnte aber noch in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Der junge Mann war mit seinem Auto auf der Honsellstraße unterwegs und wollte nach links in die Starckstraße abbiegen. Weil er wohl zu stark beschleunigte, schoss sein Fahrzeug die Böschung hinauf und verursachte Beschädigungen im dortigen Grünstreifen. Der Mann stieg kurz aus, entschloss sich dann allerdings einfach weiter zu fahren. Grund dafür war vermutlich seine Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest ergab nämlich später einen Wert von ungefähr 1,2 Promille, wie die Polizei mitteilt. Dem betrunkenen Unfallverursacher wurde auf dem Polizeirevier Blut abgenommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Er wird wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss angezeigt.