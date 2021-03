Bei Widerstandshandlungen wurde am Montagnachmittag in Philippsburg ein Polizeibeamter leicht verletzt. Ein mutmaßlich psychisch beeinträchtigter 49-Jähriger soll gegenüber seinem Mitbewohner Suizidabsichten angekündigt haben. Daraufhin verständigte der Mann die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten gegen 16.15 Uhr wurden sie von ihrem augenscheinlich alkoholisierten Gegenüber zunächst beschimpft und beleidigt. In der Folge habe der Beschuldigte seine Fäuste geballt und den Polizisten Schläge angedroht. Bei seiner Festnahme wehrte er sich den Schilderungen zufolge so heftig, dass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Ein vor Ort bei dem 49-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, teilte die Polizei mit.