Eine 45-Jährige hat am Montagabend unter erheblicher Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war nach Polizeiangaben gegen 18.50 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Ostring n Eggenstein-Leopoldshafen, von der Kreisstraße 3580 kommend, unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Mit Hilfe eines Zeugen konnte die Frau das Fahrzeug verlassen. Bei der Unfallaufnahme wurde die Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein der Frau beschlagnahmt. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf zirka 5000 Euro geschätzt.