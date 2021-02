In der Zwerchstraße 5a, direkt hinter der Rathausgalerie, hat ein Beratungszentrum für Flüchtlinge geöffnet, in dem vier Integrationsmanager beschäftigt sind. Sie beraten zu Themen wie Arbeit- und Ausbildungsplatzsuche, Bildung, Spracherwerb, Gesundheit oder auch Freizeitgestaltung und Engagement. Etwa die Hälfte der Flüchtlinge in Bruchsal lebt mittlerweile in Privatwohnungen und nicht mehr in Gemeinschaftsunterkünften, heißt es in einer Mitteilung. Die neu eingerichtete Anlaufstelle richtet sich nicht nur an Flüchtlinge, sondern auch an Haupt- und Ehrenamtliche der Integrationsarbeit.