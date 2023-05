Das seit über 15 Jahre angebotene Veranstaltungsformat „Winterzeit“ im Pamina Rheinpark war auch im vergangenen Jahr mit über 34 Veranstaltungen sehr erfolgreich. So resümiert Vorstandsmitglied Claus Haberecht bei der vergangenen Mitgliederversammlung.

Neben Kulturangeboten und gemeinsamen Aktionen soll der Rheinpark noch stärker als Diskussionsplattform für grenzüberschreitende Themen genutzt werden, wie der Vorsitzende Dennis Nitsche sagte. Geothermie oder Digitalisierung zählen zu diesen Themen. Mit dem grenzüberschreitenden Netzwerk „Expertentouren“ bestehe für Touristiker, Museumsfachleute, Bürgermeister, aber auch Vertreter der verschiedenen Naturschutzorganisationen bereits ein gemeinsames Gesprächsforum.

In diesem Jahr sollen laut Haberecht einige Projektideen wie die Erweiterung des bestehenden Museumsnetzes, die Realisierung eines weiteren Radwegs entlang des Rheins und eines Pamina-Marktes in Rastatt, Landau und Wörth weiterentwickelt werden. Bei allen Aktivitäten soll dem Klimaschutz mehr Rechnung getragen werden.

Der Höhepunkt im Veranstaltungskalender findet 2023 an den Fähren Neuburg/Rheinstetten-Neuburgweier am 1. und 2. Juli und Drusenheim/Rheinmünster-Greffern am 24. und 25. Juni statt. Mit den „Begegnungen am Rhein“ sollen nicht nur der grenzüberschreitende Freizeitverkehr gestärkt, sondern auch gemeinsame Aktionen initiiert werden. Um den nachhaltigen Tourismus in der Rheinregion besser zu positionieren, wird sich der Rheinpark auch auf Messen und Veranstaltungen außerhalb der Region umfassend präsentieren.

Wahl