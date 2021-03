Autofahrer müssen sich erneut auf geänderte Verkehrsführungen einrichten. Diesmal sind es Arbeiten am Ettlinger Tor, die den Nord-Süd-Verkehr – also vom Marktplatz in Richtung Hauptbahnhof und umgekehrt – ausbremsen.

Grund dafür sind Bauarbeiten im Zusammenhang mit der Kombilösung. Bis spätestens Ende der Woche soll der Verkehr auf Höhe des Badischen Staatstheaters bis zum Ettlinger Tor auf die Trassenmitte gelegt werden. Zwischen K-Punkt und Meidinger Straße ist bereits der alte Belag entfernt und der endgültige Straßenausbau in Vorbereitung. Der Untergrund wird verdichtet, dann werden Randsteine gesetzt und die Gehwege gepflastert. Bis zur Kreuzung am Mendelssohnplatz ist dies halbseitig schon passiert, auf der anderen Straßenseite dürfte dies bis Ende des Monats erledigt sein. Hier entsteht zudem eine Haltestelle für die Straßenbahnlinie durch die Kriegsstraße zum Karlstor.

Eine Etage tiefer, im künftigen Straßentunnel, geht es ungestört vom Verkehrsgeschehen der Oberfläche, weiter voran. Über eine Länge von gut 1.100 Meter wurde dem Straßentunnel bereits eine Asphaltdecke verpasst. Gebremst werden die Arbeiten in Richtung Westen derzeit aber noch vom Umbau des Karlstors. Direkt nach Ostern beginnt dort die finale Phase. Die Kreuzung am Ettlinger Tor soll bis Ende der Sommerferien ihre endgültige Form erhalten. Den Autofahrern in der Kriegsstraße wird es also auch in den kommenden Monaten mit ständig wechselnden Verkehrsführungen nicht langweilig werden.