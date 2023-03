Annette und Harald Oechsler graben ihr halbes Leben nach urzeitlichen Fossilien. Sogar ein versteinerter Fisch wurde nach ihnen benannt.

Eine seltene Ehre und Anerkennung in der Paläontologie hat kürzlich ein Ehepaar aus Waghäusel erhalten. Sie sind „erst“ 84 und 77 Jahre alt, doch die paläontologischen Schätze, die Harald und Annette Oechsler seit 40 Jahren in Steinbrüchen der Region erfolgreich ausgraben, haben vor Millionen Jahren gelebt.

Seit kurzer Zeit trägt die Gattung eines Fischs, der vor rund 30 Millionen Jahren und in einer Zeit, als der Rheingraben noch ein Meer war, lebte, ihren Namen. „Oechsleria Unterfeldensis“ heißt das Zeugnis vergangenen Lebens, welches aus dem erdgeschichtlichen Zeitintervall des Oligozän stammt. „Bislang gibt es von diesem Fischabdruck lediglich vier Exemplare auf der ganzen Welt“, betont Harald Oechsler, der früher als Gärtner und Landschaftsgestalter arbeitete, doch das Wort „Rente“ nicht kennt.

Viele Schätze in der Pfalz gefunden

Bis 2015 war das rüstige Ehepaar in der Tongrube Unterfeld bei Rauenberg ihrem außergewöhnlichen Hobby nachgegangen, inzwischen haben sie ihr Arbeitsfeld auf die andere Rheinseite in die Pfalz verlegt. Den genauen Ort verraten die beiden allerdings nicht, da immer die Gefahr eines „Fossil-Tourismus“ bestehe. Im Laufe der Zeit haben sie im Steinbruch schon so manche Schätze gehoben. Neben einem 32 Millionen Jahre alten Pflanzenfossil, das die Oechslers in den 90er Jahren aus dem Ton gruben, als „Dicotylophyllum Oechsleri“ bekannt ist und wohl aus einer Stechpalme stammt, ist auch ein urzeitlicher Sperlingsvogel im Wortsinn einzigartig. Das Fossil eines Kolibris trägt den Namen „Turnipax Oechslerorum“. Schon allein wegen des Fundortes eine kleine, wissenschaftliche Sensation, kommen doch diese kleinen Vögel angeblich nur in der Neuen Welt und nie in Europa vor.

Kolibri gehört eigentlich in die Neue Welt

Auch weitere, sensationelle Entdeckungen gehen auf das Konto der beiden nimmermüden Hobby-Paläontologen. So wie eine über zwei Meter große Seekuh oder ein junger Riesenhai, der bislang noch nirgends auf der Welt als versteinertes Exemplar ausfindig gemacht wurde. In der riesengroßen Privatsammlung der Oechslers befinden sich auch Stromatolithen, die teilweise bis zu 2,3 Milliarden Jahre alt sind. Diese biogenen Sedimentgesteine, die durch Einfangen und Bindung von Partikeln infolge des Wachstums und Stoffwechsels von Mikroorganismen in einem Gewässer entstanden sind, zählen zu den ältesten Lebensspuren der Erde. Diese lebenden Fossilien gehören zu den „Erfindern“ der Photosynthese aus der Frühzeit der Erde, dem Präkamprium.

Exponate in verschiedenen Museen

Öffentlich zugänglich sind etliche Exponate der Oechslers im Naturkundemuseum Stuttgart. Kürzlich hatte Dr. Norbert Micklich vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt zusammen mit Alexandre F. Bannikov aus Moskau, Wissenschaftler am Paläontologischen Institut der Russischen Akademie, dem Ehepaar für ihre Ausgrabungsaktivitäten eine „Ehrenvolle Anerkennung“ ausgesprochen. Zuvor hatte der anerkannte Paläontologe Micklich in monatelanger Arbeit den versteinerten Fisch „Oechsleria Unterfeldensis“ wissenschaftlich beschrieben und in einer Fachzeitschrift publiziert.

Für Annette und Harald Oechsler war dies nicht die erste Auszeichnung. Die beiden sind längst Träger der Ehrennadel des Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe und seit 2014 Besitzer der „Zittel-Medaille“ der Paläontologischen Gesellschaft aus Offenbach/Main, die den wissenschaftlichen Austausch und die Forschung fördert und nur einmal im Jahr vergeben wird.

Info

Die Paläontologie ist die Wissenschaft von den Lebewesen der Urzeit, ist aktuell wie nie und liefert den Schlüssel zum Verständnis der Prozesse, die das Klima und das Leben auf der Erde steuern und beeinflussen.