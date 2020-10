Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) stellt in seinem Winterflugplan ein neues Flugziel vor: Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air fliegt ab dem 16. Dezember zweimal in der Woche nach Pristina im Kosovo. Weitere Ziele im Winterflugplan des FKB sind Belgrad, Sibiu/Hermannstadt, Skopje und Timisoara, die alle jeweils zweimal wöchentlich angeflogen werden. Wie bereits angekündigt, ändert sich auch die Parksituation am Flughafen: Vom 25. Oktober bis 27. März 2021 erhalten die terminalnahen Parkplätze vergünstigte Wochentarife, die weiter entfernten Parkplätze P3 und P4 werden geschlossen. Der Winterflugplan gilt ab Sonntag, 25. Oktober, und ist Online einsehbar. Die Flughafen-Verwaltung weist in einer Mitteilung außerdem darauf hin, dass die Corona-Teststelle noch bis zum 8. November 2020 im Sicherheitsbereich geöffnet ist. Getestet werden nur am FKB ankommende Passagiere aus Risikogebieten und auch nur direkt nach der Landung. Die Teststelle ist nur zu diesen Ankünften geöffnet und die Öffnungszeiten werden angepasst.