Nach dem überraschenden Tod von Bürgermeister Jean-Michel Fetsch im Juni dieses Jahres bleibt in der nordelsässischen Grenzstadt Lauterbourg die Frage spannend, wer die Nachfolge des Verstorbenen im Rathaus übernimmt.

Am Sonntag haben die Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, ihren neuen Gemeinderat und daraus resultierend ihren neuen Bürgermeister zu wählen. Seit 1995 lenkte Jean-Michel Fetsch als Bürgermeister die Geschicke der rund 2.300 Einwohner zählenden Stadt Lauterbourg. Im Jahre 2020 hatte er seine fünfte Amtszeit angetreten, 27 Jahre, in denen er die östlichste Stadt Frankreichs mit seiner Politik prägte.

Nun werden die Lauterbourger ein neues Blatt in der Stadtgeschichte aufschlagen. Ihnen stehen hierfür zwei Listen zur Wahl, eine Situation, die es in Lauterbourg schon seit Jahrzehnten nicht mehr gab. Gewählt werden müssen 19 Gemeinderäte sowie vier Vertreter in den Ausschuss des Gemeindeverbandes. Sollte keine der Listen die Mehrheit von zehn Sitzen erhalten, müssen die Bürger eine Woche später am 11. September ein zweites Wahl zur Urne. Der Bürgermeister wird spätestens zehn Tage nach der Gemeinderatswahl aus den Reihen der Gemeinderäte gewählt.

Zwei Kandidaten

Mit Christophe Bord und Joseph Saum haben zwei bisherige Gemeinderäte ihren Hut in den Ring geworfen und treten mit ihren Listen zur Wahl am Sonntag an. Der 46-jährige Christophe Bord sitzt seit 2014 im Lauterbourger Gemeinderat und trat damals auf der Liste des ehemaligen Bürgermeisters Fetsch an. Die Kandidaten auf seiner Liste „Eine Wahl für die Lauterbourger“ sind zwischen 33 und 84 Jahren alt, die meisten von ihnen haben noch keine kommunalpolitischen Erfahrungen. Christophe Bord hat sich vorgenommen, Bewährtes zu erhalten, aber noch nicht begonnene Projekte neu zu bewerten und nach Einsparmöglichkeiten zu schauen. Seine Programmziele konzentrieren sich auf das Gesundheitswesen mit der Suche nach Ärzten, bezahlbaren Wohnraum, den Bau einer Entkalkungsanlage für das Lauterbourger Trinkwasser und auf die Sanierung des mittelalterlichen Mitteltors.

Der 71-jährige Joseph Saum, Vorsitzender des Musikvereins Harmonie de Lauterbourg, der auf seiner Liste nahezu alle ehemaligen, im Jahre 2020 gewählten Gemeinderäte vereint, möchte die politische Linie des verstorbenen Jean-Michel Fetsch weiterführen. Saum ist seit 1989 im Gemeinderat Lauterbourg und seit 1995 stellvertretender Bürgermeister. Eine Erhöhung der lokalen Steuern kommt für ihn nicht in Frage. Er zieht es vor, Projekte aufzuschieben oder in mehreren kleinen Schritten zu realisieren. Priorität hat für ihn die Suche nach einem Allgemeinmediziner für Lauterbourg und einer hierfür geeigneten Räumlichkeit. Am Herzen liegen Joseph Saum und seinen Kandidaten die Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und die Kontaktaufnahme zu den deutschen Nachbarkommunen. Weitere von ihm angestrebte Projekte sind der Bau einer Seniorenwohnanlage, neue Wohngebiete, die Sanierung der Festhalle und der Leichtathletikbahn.