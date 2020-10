Zwischenlager sind nicht für die dauerhafte Unterbringung von Castoren mit hochradioaktivem Atommüll geeignet – auch das Zwischenlager auf der Rheinschanzinsel bei Philippsburg nicht. In einem mehrstufigen Verfahren soll bis 2030 ein geeigneter Standort für ein atomares Endlager gefunden werden. Vergangene Woche hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) einen ersten Bericht vorgelegt. Darin sind – nach streng wissenschaftlichen Kriterien – Gebiete genannt, die wegen des Vorkommens von Ton, Salz oder kristallinem Gestein, als Standort in Frage kommen und weiter untersucht werden.

Dabei ist ausdrücklich die Beteiligung von Bürgern erwünscht. Bei der Auftaktveranstaltung zur Fachkonferenz Teilgebiete am 17. und 18. Oktober in Kassel erläutert die BGE, welche Gebiete aus ihrer Sicht aus geologischen Gründen aus dem Verfahren ausscheiden und welche weiter drin bleiben sollen.

Die BGE stellt bei der Auftaktveranstaltung der Fachkonferenz Teilgebiete den Zwischenbericht so vor, dass er auch für Nicht-Experten verständlich ist, versprechen die Veranstalter. Die Fachkonferenz endet im Juni 2021. Sie bildet die Plattform, auf der die Teilnehmer mit der BGE den Bericht diskutieren, Fragen stellen, Hinweise und Rückmeldungen geben können.

An der Konferenz können neben Vertretern von Kommunen aus den ermittelten Teilgebieten, Wissenschaftler und Vertreter gesellschaftlicher Organisationen auch alle interessierten Bürger teilnehmen. Die Fachkonferenz wird am 17. und 18. Oktober in Kassel beginnen und in drei darauf folgenden Sitzungen im Februar, April und Juni 2021 den Zwischenbericht der BGE inhaltlich beraten.

Die Fachkonferenz ist wegen der Hygienevorschriften vornehmlich als digitale Veranstaltung geplant. Der Umfang der unmittelbaren Teilnahmemöglichkeit vor Ort hängt von den jeweils bestehenden Hygienevorschriften ab. Für die Präsenzveranstaltung in Kassel sind nach aktuellem Stand 250 Personen inklusive Veranstaltende zugelassen.

Info