An dem als Versammlung zum Thema „Für die Grundrechte - Für das Grundgesetz“ angemeldeten Autokorso zwischen Rheinstetten und Karlsruhe nahmen am Sonntag rund 350 Fahrzeuge teil, wie die Polizei mitteilt. Ab etwa 13 Uhr formierten sich die Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen auf einem Parkplatz an der Messe in Rheinstetten. Es kam zu einzelnen Verstößen gegen die Maskenpflicht bzw. das Abstandsgebot. Nach einer Kundgebung starteten die Pkw um 14 Uhr mit der Fahrt nach Karlsruhe. Mehrere Kreuzungen und Lichtzeichenanlagen wurden individuell geregelt. Größere Beeinträchtigungen blieben laut Polizeiangaben aus. In einer der Kolonnen kam es zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Beim „Mühlburger Tor“ kam es zu drei kleineren spontanen Gegenversammlungen. Dabei kam es zu einer kurzzeitigen Störung des Straßenverkehrs ausgehend von einer der Gegendemo weshalb Polizeikräfte einschreiten mussten. Offenbar auch von Gegendemonstranten ausgehend kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Litfaßsäule im Zirkel. Es wird weiter ermittelt.