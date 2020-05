Bei der Kontrolle eines 36-jährigen Autofahrers am Sonntagabend in Bruchsal stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem waren die Kennzeichen gestohlen, das Fahrzeug nicht versichert und auch die Eigentumsverhältnisse des Wagens konnten nicht geklärt werden. Gegen 17 Uhr war eine Polizeistreife auf einen Mazda mit roten Versicherungskennzeichen aufmerksam geworden, der die Schnabel-Henning-Straße befuhr. Das Fahrzeug wurde anschließend auf den Parkplatz eines Supermarktes gelotst und dort kontrolliert. Bereits beim Aussteigen gab der 36-jährige Fahrer spontan an, nicht Besitz eines Führerscheins zu sein, informierte die Polizei. Im Zuge der weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass die am Mazda angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet wurden. Das Fahrzeug war auch sonst nicht zugelassen und hatte auch keinen Versicherungsschutz. Zudem konnten die Eigentumsverhältnisse des Mazdas, der angeblich kurz zuvor erworben wurde, nicht geklärt werden. Sowohl das Fahrzeug als auch die Kennzeichen wurden von den Beamten sichergestellt. Den Fahrer erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.