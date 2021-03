Ein 28 Jahre alter Radfahrer war am Montagabend in der Hirschstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Er übersah an einer Kreuzung einen von rechts kommenden Audi und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radler zu Boden und zog sich dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden liegt bei 7.000 Euro.