Die sechste Edition der Schlosslichtspiele wird ausschließlich im Netz statt finden, reale Aufführungen sind entgegen anderslautender Pläne inzwischen nicht mehr vorgesehen.

Das gab der Martin Wacker, Chef der Karlsruher Marketing und Event GmbH, bekannt. Oberbürgermeister Frank Mentrup hatte sich im Frühjahr noch vorstellen können, dass rund um das Stadtfest oder die Weihnachtsstadt zumindest „kleine“ Schlosslichtspiele möglich seien, inzwischen gilt die volle Konzentration aber der digitalen Verbreitung.

Real vor dem Schloss wird es nichts zu sehen können, dafür aber an den Bildschirmen überall auf der Welt. Schloss samt Schlossplatz wurden möglichst naturgetreu digitalisiert, einschließlich aller Figuren, Lampen, Macken an der Fassade und diverser Abfalleimer. Außerdem wurde die Bilder so aufbereitet, dass Wolken, Licht und Schatten sich im Laufe des Abends ändern. Auf diesen „digitalen Zwilling“ der analogen Schlossfassade, werden die virtuellen Kunstwerke projiziert. Als Zuschauer kann man immer wieder seinen virtuellen Standort wechseln und bekommt so unterschiedliche Blickwinkel auf die Kunstwerke. Premiere ist am 5. August um 20.15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, enden werden die Schlosslichtspiele am 13. September.