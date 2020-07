Auch die 1250-Jahr-Feier von Heidelsheim konnte wegen den Corona-Bestimmungen in diesem Jahr nicht gefeiert werden. Sie wird aber nachgeholt und zwar vom 15. bis 18. Juli 2022. Das neue Motto lautet augenzwinkernd: „Vorfreude ist die schönste Freude – 2 Jahre gratis dazu“. Gleichzeitig planen die Organisatoren, unter Beachtung der aktuellen Corona-Verordnung, am ursprünglichen Festwochenende an „1250 Jahre Heidelsheim“ zu erinnern. Unter anderem Musik. das Jubiläumsposter und ein Jubiläumswein sind angekündigt. Am Samstag, 18. Juli, ziehen gegen 22 Uhr Türmer und Nachtwächter mit Fackelträgern durch Heidelsheim und sorgen „für Recht und Ordnung“. Das vollständige Programm ist auf der Internetseite der Stadt Bruchsal www.bruchsal.de einsehbar.