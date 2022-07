Im Nationalparkzentrum am Ruhestein dreht sich eine Ausstellung um das Leben in den Wälder. Der Ausflug an die Schwarzwaldhochstraße lässt sich mit einer einfachen Wanderung zu einem ganz besonderen Ort verbinden.

Die Schwarzwaldhochstraße ist als Ausflugsziel beliebt. Mitten im Nationalpark Schwarzwald ist dort in den letzten Jahren ein neues Zentrum entstanden, das mittlerweile für Besucher geöffnet ist. Vor allem viel Kritik hat den Bau des Gebäudes, das rund 35 Millionen Euro gekostet hat, begleitet. Es soll von außen an übereinanderliegende Baumstämme erinnern. Innen ist eine Tourist-Info nebst Shop untergebracht sowie allerlei Seminar- und Lehrräume. Das Bistro sucht noch einen Pächter.

In der multimedialen Dauerausstellung auf rund 1.000 Quadratmetern tauchen die Besucher tief in den Wald ein. Spannend zu erforschen sind die komplexen Zusammenhängen in der Natur, die Artenvielfalt und und die Zerbrechlichkeit von Flora und Fauna. Der Wald selbst führt die Besucher in eine spannende Welt tief unter der Erde, die dem Menschen eigentlich verborgen bleibt. Sinnliche Erfahrungen können überall in der Ausstellung gemacht werden: mal fliegt man über den Schwarzwald, mal durchquert man einen flimmernden Raum. Und zum Ausstellungsbesuch gehört auch der Gang über die Holzbrücke und hinauf auf den Aussichtsturm, von wo aus sich das Schwarzwaldpanorama so richtig genießen lässt.

Wanderung zum Wilden See

Das Nationalparkzentrum bietet sich auch als Ausgangpunkt für einen Spaziergang oder eine anspruchsvollere Wanderung an. Viele Touren sind ausgeschrieben und ein nahe gelegenes Highlight ist der Wilde See, der bei der Planung nicht mit dem Wildsee bei Kaltenbronn verwechselt werden sollte. Um dorthin zu kommen geht es direkt gegenüber des Zentrums - wahlweise mit dem Sessellift oder zu Fuss - einen Hügel hinauf.

Schnell taucht man in den Bannwald ein, ein Teil des Waldes, in dem er sich selbst überlassen wird und dadurch eine sehr ursprüngliche Atmosphäre herrscht. Zuerst sieht man den Wilden See, der tief in den Schwarzwald eingegraben ist, von oben und steigt dann zu dem Karsee, der allerdings kein Badesee ist, hinab. Es empfiehlt sich, das so genannte „Wildseewegele“ zu nutzen, dass explizit nur für trittsichere Wanderer empfohlen wird. Mit Ruhe und Gelassenheit steigt man über Wurzeln und Bäume hinweg, die wortwörtlich im Weg liegen.

Der Wilde See ist einer der noch wenigen Karseen im Schwarzwald und ein Überbleibsel der Eiszeit. Um ihn ranken sich einige Sagen und sein Ufer ist - je nach Besucheraufkommen - ein Ort der Ruhe.

Info

Das Nationalparkzentrum am Ruhestein liegt an der Schwarzwaldhochstraße/B500 bei Baiersbronn. Parken kostet ab 6 Euro. Der Eintritt in die Ausstellung liegt regulär bei 8 Euro für Erwachsene. Infos unter www.nationalpark-schwarzwald.de. Dort gibt es auch Vorschläge und Kartenmaterial für Wanderungen in dem Gebiet

Ausflugstipps

In den großen Sommerferien ist Zeit für Ausflüge in die Region. In einer losen Reihe stellen wir lohnende Ziele vor.