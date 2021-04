Trotz der Corona-Einschränkungen sollen Volldampf-Eisenbahnfans demnächst wieder auf ihrer Kosten kommen: Ab 1. Mai bietet der Verein Dampfnostalgie Karlsruhe wieder Dampfzugfahrten durch das Albtal nach Bad Herrenalb an.

Auftakt ist am Maifeiertag um 10.18 Uhr und 14.16 Uhr im Hauptbahnhof Karlsruhe, Zustieg ist am Stadtbahnhof Ettlingen möglich. Weitere Fahrten mit gleichen Abfahrtszeiten finden auch am 2. Mai statt. Der eingesetzte Lok 58 311 wird in diesem Jahr genau 100 Jahre alt und gehört den Ulmer Eisenbahnfreunden, zu dem die Karlsruher als Sektion gehören.

Der Verein selbst feiert das 50-jährige Bestehen, Corona-Pandemie verhindert jedoch eine Feier. Am 4. September soll allerdings eine Jubiläumsfahrt von Karlsruhe über Offenburg und die Schwarzwaldbahn bis Donaueschingen stattfinden, am 5. September sind Rundfahrten um Karlsruhe geplant. Fahrten ins Albtal sowie ins Murgtal werden während des Sommers monatlich angeboten, natürlich unter Beachtung der Corona-Hygieneregeln.

Normalerweise wären derartige historische Zugfahrten derzeit nicht möglich. Weil aber die KVV-Nahverkehrskarten auch in dem Dampfzug des Karlsruher Vereins gültig sind, besteht eine Ausnahmeregelung.

Noch Fragen?

www.dampfnostalgie-karlsruhe.de