„Ist das wirklich schon so lange her“, dachte sich Hannes Kirchhauser als er neulich Post von der IHK-Karlsruhe bekam. Der Leiter des Vivariums im Naturkundemuseum Karlsruhe sollte dafür geehrt werden, dass er seit 30 Jahren dort Prüfungen für Tierpfleger abnimmt – auch für Tierpfleger in der Pfalz.

Und natürlich stimmte es, denn die Industrie- und Handelskammer (IHK) verrechnet sich ja nicht. In der Zwischenzeit wurde die Ehrung vollzogen und Kirchhauser hat auch die dazugehörige Ehrennadel erhalten. Im Vorfeld dachte der Vivariumsleiter noch einmal nach, und ihm viel ein, dass es noch viel länger her ist, dass der die Tierpfleger in Ausbildung schon seit 35 Jahren in ihrem Blockunterricht einmal die Woche in allem unterrichtet, was mit Fischen, Amphibien und Reptilien zusammenhängt.

Immerhin auf rund 23 Donnerstage im Jahr kommt Kirchhauser, mal in der Bertha-von-Suttner–Schule in Ettlingen und mal in Naturkundemuseum, die er zusätzlich zu seiner normalen Arbeitszeit leistet und die dann mit seinen Überstunden verrechnet werden. Rund zwölf Auszubildende und damit immer nur ein halber Kurs sind dann bei ihm. Die andere Hälfte ist im Zoo und lernt alles, was sie über Säugetiere und Vögel wissen müssen.

Erinnerungen an Berufsstart

Kirchhauser erinnert sich noch gut, wie er zu dem Nebenjob kam. Damals, 1988, sei er gerade als Volontär mit der Aussicht auf die Leitungsstelle im Vivarium nach Karlsruhe gekommen – die er ein Jahr später auch bekam. Die Bertha-von-Suttner-Schule habe fast zur gleichen Zeit dringend einen Fachmann für Aquaristik und Terraristik gesucht. Und er habe eben spontan zugesagt, erzählt Kirchhauser. Die Zustände an der Schule seine für Aquarianer nicht gerade optimal gewesen. Ein altes Aquarium sei dort gestanden, mit Hilfe dessen versucht wurde, den Lernwilligen etwas beizubringen. Da sei es natürlich deutlich besser für die Auszubildenden, für die Praxis das Vivarium und auch den Zoo zur Verfügung zu haben.

Azubis aus drei Bundesländern

In Karlsruhe haben alle Tierpfleger-Azubis aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ihren Blockunterricht. Die Nebentätigkeit macht dem Vivariumsleiter Spaß, weil die Azubis meist sehr motiviert seien. Denn Tierpfleger oder Tierpflegerin zu werden sei gar nicht so einfach. Im Karlsruher Zoo gebe es beispielsweise rund 800 Bewerber auf vier Stellen. Der Beruf sei wohl auch durch die vielen Zooserien und -dokus populär geworden. Der Zoo verlange vorher ein längeres Praktikum, denn wie im Fernsehen dem Känguru einen halben Tag zuzuschauen, ob es wirklich frisst, diese Zeit gebe es in der Realität nicht. Doch wer eben dann dabei bleibe, sei auch motiviert und fast alle würden die Ausbildung dann auch abschließen.

Probleme gebe es höchsten mal mit der Sprache, sagt Kirchhauser nicht ganz ernst gemeint. Die Gruppe müsse versuchen, die pfälzischen, saarländischen, badischen, alemannischen und schwäbischen Dialekte untereinander zu verstehen. Manche Diskussion würden da in Gelächter enden.