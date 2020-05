Nicht nur die Stadt Karlsruhe betitelt sich gerne als besonders „fahrradfreundlich“ und deshalb wird es alle Radler freuen, dass nun zusätzliches Geld für den Ausbau des Radverkehrs fließt. Das Land Baden-Württemberg investiert nämlich unter anderem in den Ausbau von Radwegen.

Insgesamt sind für den Rad- und Fußverkehr 58 Millionen Euro in das Landesförderprogramm aufgenommen worden. Zum Vergleich: 2019 waren es 30 Millionen Euro, 2018 waren es 18 Millionen Euro. „Das ist das bisher größte Förderprogramm für kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur in Baden-Württemberg. Mit dieser umfangreichen Programmaufnahme heben wir die Radverkehrspolitik in diesem Jahr auf ein neues Niveau“, sagt der Minister für Verkehr, Winfried Hermann.

Ein Ziel sei es, den Radverkehrsanteil bis zum Jahr 2030 auf 20 Prozent zu verdoppeln und den Ausbau von Fahrradwegen an Bundes- und Landesstraßen zu beschleunigen. Das Fahrradfahren sei zudem ein wichtiger Baustein einer bezahlbaren Mobilität für alle. Um das konkret zu ermitteln, hat das Verkehrsministerium einen Bedarfsplan in Auftrag gegeben.

Stadtradeln trotz Corona

Und um die Bedeutung des Fahrradfahrens zu unterstreichen, wurde in diesem Zuge auch verkündet, dass trotz der anhaltenden Corona-Maßnahmen, die Aktion „Stadtradeln“ auch 2020 fortgeführt wird. Seit 2008 gibt es die Kampagne: 21 Tage lang wird jeder Kilometer gezählt, den die Teilnehmer der Kommune auf Alltagswegen mit dem Fahrrad zurücklegen. Auf diese Weise kamen 2019 allein im Landkreis Karlsruhe fast 683.602 Fahrradkilometer zusammen.

Das diesjährige Stadtradeln ist vom 28. Juni bis zum 18. Juli terminiert. Die Veranstalter verzichten auf die gemeinsamen Auftaktveranstaltungen und die Mitradelnden werden gebeten, keine Gruppen zu bilden. Allerdings ist ein fester Bestandteil des Stadtradelns das gemeinsame Fahren und die Motivation als Team. Wer möchte, kann kurze Videos von sich auf dem Fahrrad an die Umwelt- und Energieagentur des Landkreises senden, die daraus einen kleinen Film macht. Als Anreiz und Dank fürs Mitmachen wird für jedes eingereichte Video bei einer Schulaktion ein Baum gepflanzt.

Info